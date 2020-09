Vodafone ha in serbo per gli utenti italiani una promozione shock, una soluzione con la quale sarà possibile raggiungere addirittura 70 giga di traffico dati al mese, godendo nel contempo di minuti e SMS illimitati verso tutti.

Il suo nome è Vodafone Special Giga, è una promozione attivabile solamente nei punti vendita, il cui prezzo fisso si aggira attorno ai 9,99 euro mensili. All’interno l’azienda ha posizionato 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile (parliamo di 600Mpbs in download), con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 1000 SMS da poter inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Vodafone Special Giga: chi può attivarla

La Vodafone Special Giga non può essere attivata da tutti gli utenti, vi possono accedere solamente i provenienti da Iliad o da un operatore virtuale, che non sia però uno dei cosiddetti semivirtuali, quindi Very Mobile, ho.Mobile, Kena Mobile o Lycamobile. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui sarà obbligatorio portare il proprio numero di telefono.

La limitazione più grande nascosta in seno all’offerta è sicuramente la tipologia di pagamento, è importante ricordare che sarà assolutamente necessario pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. In nessun modo l’utente potrà versare il canone mensile di 9,99 euro con il credito residuo della SIM stessa. Non sono stati segnalati vincoli contrattuali temporali, ciò sta a significare che idealmente l’utente potrà abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza incappare nel pagamento di penali o di costi aggiuntivi per recesso anticipato.

La stessa promozione potrebbe venire proposta anche in versione SMS attack o via call center a specifici numeri di telefono.