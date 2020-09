LetsGoDigital ci mostra quanto emerso da uno dei brevetti depositati dall’azienda Vivo, la quale sembra avere intenzione di lavorare a una novità davvero interessante che riguarda la fotocamera dei suoi prossimi smartphone.

Vivo: un brevetto mostra un nuovo smartphone con zoom periscopico e un tasto fisico per utilizzarlo!

Il brevetto in questione è stato pubblicato il 28 agosto 2020 e contiene otto immagini che raffigurano un dispositivo che merita particolare attenzione soprattutto per via dei dettagli che caratterizzano il comparto fotografico.

Lo smartphone brevettato da Vivo, infatti, è dotato di un modulo fotografico rotondo costituito da quattro sensori. Seppur scarse le informazioni fino ad ora emerse, le immagini presenti in brevetto si dimostrano sufficienti al fine di ipotizzare che il sensore posto in alto, data la grandezza, possa essere la fotocamera principale. A questa sono accostati due sensori, uno a destra e uno a sinistra, di uguali dimensioni. In basso, invece, lo smartphone sul quale Vivo potrebbe essere a lavoro presenta l’obbiettivo dedicato allo zoom periscopico.

Le immagini permettono di conoscere alcuni particolari relativi al design dello smartphone che presenta i tasti fisici sul lato destro. Tra i vari pulsanti posti sul lato, uno è situato nella parte inferiore. Si presume, quindi, che sia dedicato all’attivazione dello zoom e che possa essere utilizzato posizionando il telefono in orizzontale per facilitare lo scatto.

Purtroppo non sono ancora note le specifiche dello smartphone e non è da escludere la possibilità che l’azienda decida di abbandonare il progetto e, quindi, di mettere da parte il brevetto in questione.