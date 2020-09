Unicredit, Sanpaolo e BNL, possono chiudere il vostro conto corrente in qualsiasi momento e procedere con una chiusura unilaterale. Ciò non avverrà all’improvviso, ma tramite una raccomandata con la quale avremo non molto tempo a disposizione per aprire un conto corrente e muovere tutto ciò che abbiamo sul conto. Non è sempre semplice svolgere questa operazione nel tempo che abbiamo, ma risulta sempre fondamentale avere a disposizione un IBAN per poter compiere davvero molte cose nella vita di tutti i giorni. Allo stato attuale, le banche , come, possono chiudere il vostro conto corrente in qualsiasi momento e procedere con una. Ciò non avverrà all’improvviso, ma tramite una raccomandata con la quale avremo non molto tempo a disposizione per aprire un conto corrente e muovere tutto ciò che abbiamo sul conto. Non è sempre semplice svolgere questa operazione nel tempo che abbiamo, ma risulta sempre fondamentale avere a disposizione unper poter compiere davvero molte cose nella vita di tutti i giorni.

Il nuovo disegno di legge fatto apposta per i correntisti li potrebbe aiutare in maniera non indifferente. Nel caso in cui avverrà l’approvazione, le banche non potranno più chiudere i nostri conti correnti all’improvviso. Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.