L’operatore Tim ha lanciato le nuove offerte ricaricabili attivabili online in base all’operatore di provenienza, tramite una pagina dedicata, con cui è possibile ottenere fino a 50 Giga mensili a partire da 7.99 euro al mese con il primo mese gratis.

Le offerte sono rispettivamente denominate Energy, Wonder e Link e possono essere attivate online da alcuni utenti specifici. Scopriamo insieme tutti i dettagli e soprattutto cosa prevedono

Tim lancia le nuove offerte Energy, Wonder e Link

Partiamo subito con l’offerta denominata Energy che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu e molti altri.

L’offerta Wonder comprende invece minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, ma in questo caso al costo di 9.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile dagli utenti che provengono da ho. Mobile e Lycamobile.

Infine troviamo l’offerta Link che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18.99 euro al mese. In quest’ultimo caso è attivabile dagli utenti che provengono da Vodafone, WindTre e Very Mobile e Kena Mobile. Per ulteriori informazioni iniziate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.