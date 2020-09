Al mondo esistono migliaia di telefoni diversi. Alcuni sono entrati nell’immaginario collettivo come gli smartphone top di gamma del 2020 per antonomasia ma alcuni altri stanno rientrando nell’interesse di una ristretta cerchia di collezionisti convinti del fatto che il vintage sia duro a morire.

All’interno di forum e canali dedicati le offerte che è possibile visualizzare per questi modelli speciali che indichiamo a seguire sembrano impossibili. Come può un dispositivo inusabile e sprovvisto di tutto valere così tanto? Potresti scoprirlo sulla tua pelle nel caso in cui ne trovassi uno all’interno di un cassettino. Ecco la lista che fa magie.

Telefoni che annientano gli smartphone: i modelli più fortunati sono questi

C’è stato un tempo in cui fotocamere, GPS ed applicazioni erano solo un sogno. Non parliamo di telefoni in cui era possibile trovare un sistema operativo proprietario ma, semplicemente, di cellulari. Questi dispositivi potevano fare solo chiamate o al massimo inviare qualche SMS da 160 caratteri. Ai giorni nostri una soluzione del genere è inaccettabile. Ma aspettate prime di giudicare. Le offerte da 1000 Euro potrebbero farvi cambiare subito idea.

Mobira Senator

Basta una semplice ricerca su Google per capire che questo non è un dispositivo da poter portare in giro per le vie del centro. Ben 3 Kg per un complesso ed ingarbugliato ammasso di fili e circuiti facenti capo ad una cornetta old-style che fa molto cinema anni ’80. Poco versatile eppure di grande valore.

DynaTac 8000x

Dal peso di un ultrabook viene oggi considerato come il primo vero telefonino mobile della storia. Venne prodotto in appena 300.000 unità ognuna della quali riportante il peso di 1 Kg che ospitava uno chassis color bianco, antenna in evidenza e tasti bianchi su fondo nero. Raro e costoso per chi ne vuole entrare in possesso. Un’occasione ghiotta per chi deve vendere.

iPhone 2G

Oltre un decennio sulle spalle del piccolo gioiellino di Apple. I telefoni provenienti da Cupertino non hanno data di scadenza e questo smartphone primordiale ne è la prova. Consentiva di chiamare ed inviare SMS. Nulla più. Resta lo stesso ancora oggi ma il suo valore supera ampiamente le aspettative.