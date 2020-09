Le note positive dell’essere clienti di Sky sono molteplici. La piattaforma satellitare in Italia rappresenta, come risaputo, il contenitore che garantisce la maggior quantità di esclusive televisive sia in campo sportivo e calcistico sia in campo d’intrattenimento.

La strategia commerciale di Sky è mirata, oltre alla ricerca di nuovi abbonati, anche alla valorizzazione del suo attuale pubblico. Agli abbonati più fedeli, la pay tv mette ora a disposizione tre occasioni da attivare al volo

La prima iniziativa per tutti gli utenti è dedicata alla sorpresa del momento, il lancio del servizio Sky WiFi. Chi ha un contratto con Sky da almeno un anno potrà attivare tre mesi a costo zero per un abbonamento comprensivo di Fibra Ottica. Sono sei i mesi gratis per la telefonia fissa per chi è cliente da almeno sei anni.

Stessa convenienza anche per l’acquisto del decoder di nuova generazione Sky Q. Il dispositivo, sempre per chi risulta abbonato regolarmente da sei anni, ha un costo speciale di 49 euro, con una riduzione di 50 euro rispetto ai 99 euro di listino. Con il device sono garantiti in questo caso sia il 4K che l’accesso ad app via telecomando.

Non deve essere poi dimenticata la terza occasione per gli attuali abbonati della pay tv: il pacchetto Intrattenimento Plus. In aggiunta al proprio piano per il satellitare, i clienti potranno anche attivare un account Netflix al prezzo ridotto di 6,99 euro. Questa occasione si rivolge ai clienti con ticket Famiglia e Cinema.