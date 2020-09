Philips Hue non solo offre il sistema di Smart Lighting più integrato di sempre, ma anche quello più personalizzabile, con infinite opzioni di colori e combinazioni. Oggi, questo sistema si arricchisce con nuovi prodotti innovativi, tra cui nuove proposte per la serie Philips Hue Filamento, una nuova versione della lampada da tavolo Philips Hue Iris, la sfera Philips Hue White Luster e le lampadine Philips Hue E14.

Signify, ecco tutte le novità Philips Hue per lo Smart Lighting

Iniziamo dai nuovi prodotti della serie Philips Hue Filamento. Signify ha lanciato due nuove lampadine in stile vintage, la Giant Globo (White Filament G125) e la Giant Edison (White Filament ST72). Entrambi i prodotti saranno disponibili a partire dal 29 settembre al prezzo rispettivamente di 39,90 euro e 34,90 euro.

La nuova edizione della lampada da tavolo Philips Hue Iris presenta un design rinnovato ed iconico. Il prodotto è disponibile in edizione limitata in quattro tonalità metallizate (rame, rose’, argento e oro) ed offre colori intensi e ricchi di sfumature, il supporto al Bluetooth ed un cavo dall’aspetto più elegante grazie al rivestimento in tessuto. La standard edition di Philips Hue Iris (versione bianca e nera) sarà disponibile a partire dal 6 ottobre al prezzo di 99,90 euro, mentre le limited edition a 119,90 euro.

Signify ha anche annunciato la nuova edizione della lampada a sospensione Philips Hue Ensis White and Color Ambiance nella versione nera. Questa sarà disponibile a partire dal 20 ottobre al prezzo di 399,90 euro.

Le lampadine Philips Hue White Luster E14 presentano delle dimensioni ridotte e sono dunque adatte per illuminare i punti e le aree più piccole. La lampadina è dotata di diverse funzionalità, tra cui la dimmerazione, il controllo tramite Bluetooth e la possibilità di connettersi ad un bridge Philips Hue. Il prodotto sarà disponibile dal 29 settembre al prezzo di 19,90 euro.

Le Philips Hue Candela E14 sono state aggiornate e supportano adesso la funzionalità Bluetooth, per cui sarà molto più semplice gestirle da remoto. I nuovi prodotti sono disponibili da oggi ad un prezzo a partire da 29,90 euro e di 59,90 euro per le Philips Hue White and color ambiance E14 candela con Bluetooth.

Per ulteriori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al sito www.philips-hue.com.