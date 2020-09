Negli ultimi tempi, i produttori di smartphone cercano di rivoluzionare l’industria dei device mobile con design innovativi. Mentre alcuni anni fa i dispositivi pieghevoli sembravano fantascienza, la tecnologia ha permesso di realizzare i progetti che ora possiamo trovare nei negozi di elettronica. Ora, Samsung ha brevettato un nuovo smartphone con un display trasparente.

Il colosso tecnologico sudcoreano ha depositato il brevetto presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) e l’OMPI (World Intellectual Property Office), secondo un rapporto di LetsGoDigital. Il brevetto è stato pubblicato il 27 agosto 2020 e descrive la tecnologia necessaria per realizzare uno smartphone trasparente. In alternativa, la tecnologia può essere utilizzata anche in altri gadget elettronici, inclusi TV, monitor, laptop e console di gioco.

Samsung, il brevetto è utile anche per monitor, TV e laptop

Il brevetto si basa più sull’aspetto tecnico, facendo di tutto per dettagliare i diversi strati e componenti necessari per ottenere la trasparenza. Il dispositivo visto nel brevetto ha cornici strette e un ampio schermo trasparente. Apparentemente viene utilizzato un pannello OLED, poiché questo tipo di display è dotato di un pannello luminoso trasparente che lascia trasparire la luce.

Sfortunatamente, i dettagli più interessanti sul prossimo dispositivo Samsung Galaxy senza nome sono attualmente sconosciuti. Inoltre, non è anche chiaro se il gigante tecnologico sudcoreano stia effettivamente lavorando su un dispositivo del genere. È possibile che la società abbia semplicemente depositato il brevetto per una possibile versione futura di un device con questa tecnologia. In ogni caso, il brevetto ci dà un’idea di cosa aspettarci nei prossimi anni.