La PlayStation 5 continua a farsi attendere dai fan e dai gamer più interessati. Dopo aver assistito ad un nuovo aggiornamento della pagina di lancio sul sito ufficiale, emergono nuove informazioni a riguardo. Sony dovrebbe lanciare la PS5 verso la fine dell’anno, ma non più durante le vacanze di Natale, come descritto in precedenza. Una modalità che darebbe maggiori occasioni di acquisto agli utenti, e non solo durante il periodo dei regali di Natale.

Le novità a cui ho accennato riguardano principalmente l’aggiunta di nuove pagine relative ai nuovi giochi next-gen per la console di nuova generazione.

I giochi della prossima generazione per console

Le schede dei nuovi giochi contengono tutte le informazioni sui nuovi titoli che usciranno nel corso di questi ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021. Il restyling di alcune schede comprende anche giochi per la PS4, come ad esempio Dreams e Nioh 2, ma non c’è nessuna informazione sul fatto se arriveranno o meno anche su PS5.

Ecco qui di seguito la lista aggiornata di giochi presente sul portale playstation.com:

Assassin’s Creed: Valhalla

Bugsnax

Call of Duty

Dreams

EA Sports FIFA 21

Far Cry 6

Godfall

Goodbye Volcano High

Grand Theft Auto V

Hitman III

Kena

Madden NFL 21

Nioh 2

NBA 2K21

The Pathless

Resident Evil Village

Solar Ash

Stray

Tribes of Midgard

Watch Dogs: Legion

Yakuza: Like a Dragon

Per questa lista dobbiamo ringraziare i ragazzi di ResetEra, che per primi si sono accorti di queste aggiunte silenziose sul portale e pubblicato le informazioni sul loro forum.

Che ne pensate di questi titoli? Ce n’è qualcuno che vi attira più di altri? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete aggiornati per non perdervi le prossime novità.