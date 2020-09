La probabilità di incorrere in spam e truffe telefoniche nel 2020 è decisamente alta a fronte delle ultime scoperte nel campo della frode telematica. Sono tanti i casi in cui un numero non viene riconosciuto dal destinatario. Sul display appare la scritta sconosciuto, riservato oppure anonimo. Può succedere sia per quanto riguarda il telefono di casa che lo smartphone. In ogni caso possiamo scoprire di chi si tratta utilizzando alcuni trucchi che smascherano eventuali attività di marketing aggressivo e fraudolento così come semplici utenti. Ecco come fare.

Come scoprire a chi appartiene un numero sconosciuto

Sul fisso potremmo non disporre dell’identificativo del chiamante o di un webserver che crei un file di log delle telefonate. In questi casi esistono strumenti ad hoc per venire a capo della faccenda. Scoprire chi sta all’altro capo del telefono diventa un gioco da ragazzi. I metodi migliori restano: ricerca Google e servizi famosi che tratteremo a seguire.

Ricerca numero Google

Basta una semplice ricerca online per smascherare un utente che ha chiamato al nostro numero senza identificarsi. In tal caso è sufficiente digitare il recapito telefonico nell’apposito campo di ricerca per essere accolti da una serie di risultati. Questi potrebbero contrassegnare un numero sospetto. Se correlato a spam o truffe riceve una valutazione negative a possiamo inserirlo nella nostra Lista Nera.

Spiare i contatti scomodi con Tellows e TrueCaller

Rispetto ai motori di ricerca hanno il vantaggio di essere più immediati e completi sul piano informativo. Tellow e TrueCaller identificano il numero anonimo attingendo al database pubblico on i record degli utenti iscritti. Funzionano in background e si attivano nel momento del primo squillo. Una segnalazione Tellows negativa ci consente di respingere il contatto ancora prima di sollevare la cornetta mentre per il mobile il top resta TrueCaller che integra le medesime funzioni con l’aggiunta del controllo SMS.

Pagine Bianche e Pagine Gialle

Un tempo erano diffuse in versione cartacea. Stiamo parlando degli elenchi telefonici che oggi sono diventati digitali. Consentono di delineare una lista di numeri affidabili. La ricerca incrociata tra Pagine Bianche e Pagine Gialle garantisce l’identità delle persone che chiamano al nostro numero. Le versioni web-app sono altrettanto affidabili come le applicazioni gratuite disponibili per Android ed iOS.