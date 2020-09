MediaWorld mette nelle mani degli utenti gli sconti più interessanti ed intriganti di tutto il 2020, all’interno della campagna promozionale intitolata Back To School si possono trovare alcune riduzioni di prezzo di buonissima qualità.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che sceglieranno di comprare direttamente sul sito ufficiale dovranno pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica scelta.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete i migliori codici sconto e scoprirete gratis tutte le offerte Amazon.

MediaWorld: le offerte sono da non perdere

Il volantino MediaWorld non pone in particolar modo l’accento sugli smartphone, sebbene riesca a scontare due modelli Apple molto richiesti dalla community, quali sono iPhone 11 Pro Max e iPhone 11. Entrambi presentano prezzi fortemente elevati, in grado di raggiungere e superare i 1000 euro per quanto riguarda la versione Pro, contro i 799 euro dell’iPhone 11. Sono ad ogni modo soluzioni scontate rispetto al listino originario, di conseguenza il consiglio è di acquistarli se stavate aspettando il momento giusto per accedervi.

Nel caso in cui, invece, vogliate puntare verso un dispositivo Android, sappiate che da MediaWorld potrete trovare piccole occasioni con prezzi non particolarmente elevati, infatti la spesa massima richiesta non supera circa i 350 euro. I modelli da non perdere restano Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Oppo A72, Samsung Galaxy A20s e similari.

I dettagli sono disponibili a questo link.