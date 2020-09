Netflix è indubbiamente la piattaforma di streaming online più famosa di tutto il pianeta, il noto sito californiano infatti, ha saputo conquistare la popolarità nel pubblico grazie ad un catalogo di contenuti vastissimo e soprattutto costantemente aggiornato.

Tra le varie serie TV maggiormente apprezzate, Lucifer e Vis a Vis hanno saputo conquistare i cuori di un incredibile numero di spettatori, la serie TV dedicata al satana impersonato da Tom Ellis ha recentemente esordito con la quinta stagione appena prodotta, mentre Vis a Vis viaggia su Netflix con 4 stagioni all’attivo e anche uno spin-off prodotto in Spagna, vediamo le prossime novità che ci attendono.

Tutto ciò che sappiamo

Per quanto riguarda Lucifer, la quinta stagione è arrivata nella sua prima metà il 21 Agosto, ora gli utenti sono in attesa dell’arrivo della seconda metà che sarà costituita dagli ultimi otto episodi, ovviamente tutti si interrogano su cosa accadrà e su quando arriverà, purtroppo risposte ufficiali ancora non ne abbiamo, si possono solo fare delle ipotesi, le quali portano all’inizio del 2021.

Per quanto riguarda Vis a Vis invece, serie TV ambientata in un carcere femminile e incentrata sui soprusi subiti dalle carcerate, a seguito delle 4 stagioni pubblicate, è arrivato anche uno spin-off chiamato Vis a Vis: El Oasis, il quale è disponibile su Netflix come prima stagione la quale verrà presto seguita da una seconda e vede le due protagoniste principali non più essere nemiche bensì collaborare.

Non rimane dunque che attendere per sapere cosa porteranno con se le nuove stagioni delle serie TV, di certo Netflix non ci deluderà.