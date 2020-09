Come Huawei ha reso noto all’ultima conferenza tenuta a IFA 2020, la sua App Gallery sta crescendo a dismisura con un gran numero di consensi. Proprio per restare in tema l’applicazione FINECO è disponibile da oggi per il download su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. L’arrivo di FINECO app sullo store Huawei riflette il costante impegno dell’azienda nell’offrire un’esperienza di utilizzo sempre più completa per tutti coloro che hanno acquistato o acquisteranno un device HMS, come HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P40 Series e HUAWEI Y Series.

In particolare, Huawei continua senza sosta a lavorare per portare sul proprio store proprietario le app più richieste e usate, come quelle per la gestione delle proprie finanze.

FinecoBank, una delle più importanti banche FinTech in Europa, si impegna a garantire a tutti i propri clienti una gestione sicura e completa delle proprie finanze. Banking, carte di pagamento, investimenti e trading professionale sono solo alcune delle principali funzioni messe a disposizione da FINECO e ora, tutti coloro che dispongono di device HMS, potranno godere di tutti i benefici offerti dall’app FINECO e della fluidità e rapidità dei loro smartphone e tablet.

Huawei AppGallery, lo store di Huawei già terzo al mondo, vanta ad oggi oltre 460 milioni di utenti attivi con oltre 184 miliardi di app scaricate globalmente nel primo semestre 2020. In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core. Numeri che attestano la fiducia dei partner che ogni giorno scelgono di rendere le loro app disponibili su HUAWEI AppGallerygodendo del pieno supporto di team Huawei dedicati.

“L’arrivo di FINECO su Huawei AppGallery testimonia il lavoro quotidiano di Huawei con i player del mondo bancario, per garantire un’esperienza utente sempre più completa. Questo ulteriore traguardo costituisce un importante valore aggiunto per tutti i nostri consumatori e per il nostro ecosistema di prodotti e servizi.” commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma, a testimonianza dell’impegno di Huawei nel voler costruire una piattaforma aperta, sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente.