I giocatori su dispositivi mobile di Call of Duty stanno ancora sperimentando tutti i nuovi fantastici contenuti della stagione in corso. Tuttavia, gli sviluppatori sono pronti a rilasciare la stagione 10 della versione Mobile tra non molto.

Sorprendentemente, la Stagione 10 del gioco mobile introdurrà finalmente la classe Battle Royale “Hacker”, che è già disponibile nella versione beta del gioco. Dunque, se vuoi provare la nuova classe, assicurati di far parte dei beta tester.

Call of Duty Mobile stagione 10 potrebbe arrivare già questa settimana

Call of Duty Mobile ha anticipato la classe “Hacker” per Battle Royale nell’ultimo importante aggiornamento beta. Quindi, molti giocatori pensavano che avrebbero visto la nuova classe BR nella stagione 9; tuttavia, gli sviluppatori lo stavano preparando per la stagione 10. Per quelli di voi che non lo sanno, la classe Hacker BR in Call of Duty Mobile blocca i gadget dei nemici, offrendovi così un vantaggio considerevole.

Inoltre, la classe “Hacker” rende ciechi i tuoi nemici bloccando la loro minimappa, quindi non sono in grado di vedere la tua posizione sulla mappa. Al momento, non esiste una data di rilascio confermata per la Stagione 10. Tuttavia, secondo alcune speculazioni, la Stagione 10 uscirà entro la fine di questa settimana. Quindi, i giocatori diventeranno un hacker in Call of Duty Mobile in pochi giorni.

Call of Duty Mobile Stagione 10 introdurrà le mappe multigiocatore “Terminal” e “Pine” nel gioco. Inoltre, la prossima mappa “Pine” presenterà un’esclusiva modalità “Gunfight”; in questa modalità, due squadre si affrontano e la prima squadra a vincere sei round è la vincitrice.