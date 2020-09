Muoversi in città potrebbe risultare difficile: con il rientro di tante persone dalle vacanze, il traffico è tornato a rappresentare un’incognita da non sottovalutare, soprattutto nelle grandi metropoli. Grazie al bonus mobilità, però, questa problematica potrà essere risolta in pochi secondi attraverso l’acquisto di un mezzo elettrico, come ad esempio una bicicletta o un monopattino.

Istituito ormai da diversi mesi, il suddetto bonus è ancora in fase di realizzazione in quanto la piattaforma che permetterà agli utenti di effettuare l’acquisto direttamente agevolato non è pronta, ciononostante acquistare un mezzo è già possibile: scopriamo come.

Bonus mobilità: Ecco come acquistare il proprio mezzo elettrico in due semplici mosse

Non essendo ancora disponibile la piattaforma a cui abbiamo accennato prima, l’acquisto di un mezzo elettrico è al momento possibile sebbene solo in modalità di rimborso. Cosa significa ciò? Semplicemente che l’utente interessato dovrà effettuare l’acquisto della bici o del monopattino di tasca propria per ricevere solo in un secondo momento il rimborso della cifra spesa.

Come rinomato, il bonus mobilità offre l’opportunità a tutti i cittadini interessati di acquistare un mezzo elettrico al solo 40% del costo che esso vanta; il 60% della spesa sarà dunque coperta dallo Stato per un tetto massimo pari a €500. Al fine di poter ottenere il rimborso, è necessario tenere a mente che dovrà essere richiesto uno scontrino parlante o tutta la procedura non potrà essere avviata in successione.

Non è ancora chiaro quando la piattaforma ufficiale verrà rilasciata al pubblico, ma da quel momento in poi gli utenti potranno iniziare ad effettuare gli acquisti ad un prezzo già scontato.