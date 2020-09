Se anche tu adori ritoccare le tue foto, che sia per piacerti un po’ di più o per conferire alla tua immagine un particolare mood, allora potrebbe interessarti questa freschissima notizia. Bazaart, una delle app di foto-ritocco più popolari per iPhone ed iPad, nonché una delle migliori applicazioni in assoluto del settore, è finalmente disponibile anche smartphone Android.

Bazaart arriva finalmente su Android

Bazaart offre numerosi strumenti per il foto-ritocco, grazie ai quali è possibile creare delle incredibili immagini che possono così essere impiegate tanto per un utilizzo professionale che personale. L’applicazione è disponibile gratuitamente, ma è anche possibile sottoscrivere un abbonamento Premium per avere accesso a tutte le funzionalità offerte, tra cui la Gomma magica. Utilizzando particolari algoritmi AI, questo strumento rimuove automaticamente ed immediatamente lo sfondo da una qualsiasi foto. L’immagine potrà poi essere salvata in formato .png con un background trasparente, oppure potrà essere modificata aggiungendo un nuovo sfondo. A seguire, alcune delle funzionalità offerte da Bazaart.

Rimuovi magicamente lo sfondo dalle foto

Ritaglia le foto con lo strumento gomma

Aggiungi migliaia di fantastici sfondi e adesivi

Aggiungi testo utilizzando una selezione di bellissimi caratteri

Seleziona le foto, ridimensiona, ruota, posiziona, duplica e capovolgi con semplici gesti

Usa le foto dalla tua galleria, Google Foto , Dropbox e altro

Salva le tue immagini in fomato .JPG o .PNG (sfondo trasparente)

Condividi le tue creazioni su Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, testo, e-mail e dove vuoi

Prima di lasciarvi al teaser di Bazaart, ricordiamo che l’app è disponibile gratuitamente su Google Play e AppStore. Buon divertimento a tutti!