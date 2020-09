La WindTre Go 100 Fire Easy Pay è una promozione veramente molto speciale, al suo interno gli utenti possono trovare addirittura 100 giga di traffico dati al mese, spendendo una cifra che complessivamente non spera i 6,99 euro.

Di base l’offerta è sicuramente una delle migliori del periodo, proprio perché nessun altro riesce a garantire un così importante rapporto qualità/prezzo, pur comunque allegandovi limitazioni abbastanza importanti. All’interno della promozione è possibile trovare 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di 200 SMS e di illimitati minuti per telefonare a chiunque vogliate. Il costo fisso è di soli 6,99 euro al mese, ma è necessario un importante appunto sull’accesso e sulle modalità di pagamento.

WindTre: le limitazioni dell’offerta

L’attivazione della Go 100 Fire Easy Pay è possibile solamente per gli utenti che si ritrovano ad abbandonare Iliad, ho.Mobile o Kena Mobile, nessun altro operatore virtuale o tradizionale è coinvolto. La portabilità è sempre obbligatoria, quindi non sarà possibile richiederla su nuova numerazione, come il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Oltre a questo, è bene tenere a meno che il canone fisso sarà da versare direttamente tramite il proprio conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile, con addebito automatico. Al giorno d’oggi la suddetta promozione non potrà essere richiesta con pagamento tramite credito residuo. In parallelo è da segnalare il vincolo contrattuale di durata, ovvero il periodo temporale nel quale l’utente non può richiedere la portabilità da WindTre, senza essere costretto a pagare una corposa penale per recesso anticipato.