Anche nel mese di settembre 2020 continuano le offerte Digital dell’operatore Vodafone Italia, dedicate a nuovi clienti, in base all’operatore di provenienza. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso rosso avrebbe reso disponibile la Special Giga anche online.

L’operatore ha dunque aggiunto una nuova offerta Operator Attack fra quelle che i nuovi clienti possono attivare direttamente online tramite la pagina dedicata sul sito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone anche online l’attivazione della Special Giga

Nel mese di luglio 2020 l’operatore rosso ha aggiunto alle offerte operator attack, attivabili solamente dagli utenti che provengono da determinati operatori la Special Giga. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese con Happy Black ed altri servizi inclusi.

Dalla pagina iniziale si dovrà innanzitutto selezionare tramite il menu a tendina il proprio operatore di provenienza, in base al quale verrà proposta l’offerta Operator Attack dedicata. Una volta selezionato si dovrà quindi cliccare sul tasto rosso “Scopri l’offerta” per visualizzare l’offerta dedicata al proprio operatore e attivarla tramite il tasto “Attiva Online“. In alternativa è presente anche il tasto “Ti Chiamiamo Gratis”, che permette di inserire il proprio numero per essere ricontattato telefonicamente da un operatore di call center.

Una volta cliccato su “Attiva Online” si visualizzerà il riepilogo dell’ordine e successivamente si potranno inserire i dati della propria SIM e i dati personali per richiedere la portabilità del numero, nonché i dati per la consegna. I tempi stimati di consegna vanno dai 3 ai 5 giorni. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.