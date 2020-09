Unieuro stravolge letteralmente il mercato italiano con il lancio di un volantino assolutamente invitante, una campagna promozionale Back To School ricca di occasioni e di prezzi da non perdere.

La soluzione descritta nel nostro articolo risulta essere disponibile sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che ovviamente sul sito ufficiale dell’azienda; acquistando seguendo questa seconda strada, il consumatore potrà fruire di spedizione gratuita presso il proprio domicilio su ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: le offerte sono da primato

Il fulcro centrale della campagna promozionale di Unieuro è rappresentato dai cosiddetti rimborsi, ovvero dalla possibilità di ricevere un bonifico del valore massimo di 300 euro, direttamente dall’azienda. Per ottenerlo l’utente dovrà, prima di tutto, acquistare un nuovo notebook il cui costo sia superiore ai 449 euro (non sono poste limitazioni particolari a modelli o altro). Fatto questo dovrà consegnare nel punto vendita un vecchio dispositivo da rottamare, solamente in un secondo momento Unieuro provvederà ad inviare un rimborso, il cui valore corrisponderà al massimo a 300 euro.

Il volantino Unieuro strizza l’occhio anche agli sconti applicati direttamente agli smartphone, sono presenti tantissimi modelli a prezzi ribassati, come ad esempio Oppo A91 a 269 euro, ma anche Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Motorola OneFusion+ a 249 euro e similari.

Scopriteli subito, osservando da vicino la campagna promozionale, nelle pagine che trovate elencate direttamente sul sito ufficiale.