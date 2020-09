Le promozioni di TIM nel corso di quest’estate sono state numerose ed anche molto vantaggiose. Il provider, a differenza di quanto ci si aspetti, non si è concentrato soltanto sulle proposte legate al mondo della telefonia, ma ha iniziato ad esplorare anche il settore strategico della tv streaming. Una delle migliori offerte di questi mesi è stata senza dubbio alcuno Mondo Netflix.

La proposta che TIM ha pensato appositamente per il suo pubblico nasce come iniziativa legata alla piattaforma streaming di casa TIMvision. Tutti i clienti che decideranno di attivare un piano di visione proprio per TIMvision potranno integrare l’abbonamento anche con un account Netflix.

TIM più Netflix: risparmio garantito con questa promozione speciale

Il pacchetto Mondo Netflix di TIM ha un costo unico di 12,99 euro. A questa cifra, gli utenti avranno libero accesso a tutto il catalogo di Netflix con la presenza dei migliori film e delle migliori serie tv in esclusiva. Disponibili, come ovvio, anche tutti i titoli della piattaforma TIMvision, con libera scelta tra migliaia di contenuti sempre tra film e serie tv. Da non sottovalutare, infine, è la disponibilità del decoder TIMvision Box che sarà offerto agli utenti in comodato d’uso.

Non c’è soltanto Mondo Netflix tra le promozioni pensate da TIM nel panorama televisivo. Gli utenti, infatti, hanno anche l’opportunità di attivare una seconda promozione chiamata Mondo Sport. Con una spesa mensile pari a 29,99 euro, gli abbonati di TIM potranno scegliere di guardare in streaming tutti gli eventi di Sky, attraverso il servizio NOW TV, e di DAZN.