The Witcher, Vis a Vis e Lucifer fanno parte delle serie televisive più viste sulla piattaforma di Netflix e in rete si discute notevolmente sul loro prossimo arrivo con delle nuove stagioni. Gli utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma sostenendo un abbonamento mensile hanno potuto scoprire le nuove vicende di Lucifer con una prima parte della quinta stagione, da pochissimo disponibile.

In tanti hanno divorato gli otto episodi di questa prima parte, ma aspettano con ansia l’arrivo della seconda. La produzione ha deciso di mandare in onda solo una prima parte perché il Coronavirus ha interrotto le riprese, dunque, per non rimandare l’uscita ha pensato bene di seguire questo nuovo percorso.

Fortunatamente le riprese sono iniziate nuovamente, dunque, non dovrebbe passare molto tempo per l’arrivo della seconda parte.

Vis a Vis e The Witcher su Netflix: ecco quali sono le novità

La serie televisiva spagnola incentrata sulle vicende di alcune carcerate ha entusiasmato gran parte del pubblico, un successo così grande che la produzione ha deciso di sviluppare uno spin-off dopo la fine della serie televisiva. Vis a Vis: El Oasis è disponibile su Netflix con una prima stagione da poco più di un mese, e per la seconda stagione ci sarà da attendere ancora qualche mese visto che le riprese sono iniziate da poco secondo alcune voci in circolazione.

Per quanto riguarda The Witcher, invece, la fiction dovrebbe sbarcare sulla piattaforma con la seconda stagione, ma ci sono pochissime informazioni a riguardo. Alcune indiscrezioni in rete rivelano che le riprese sarebbero ripartite, ma la produzione non ha confermato nulla in merito.