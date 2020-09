CD Projekt RED ha rilasciato un importante annuncio riguardo The Witcher 3 che di sicuro renderà felici tutti i fan dell’acclamato videogioco sullo strigo. La software house in questo momento è impegnata con i lavori per il completamento dell’ultima fatica videoludica messa in cantiere, Cyberpunk 2077; il titolo ormai da mesi viene bramato dagli utenti di tutto il mondo.

Tuttavia non scorda il primo grande capolavoro che li ha portanti alla ribalta. Per chi non lo conoscesse The Witcher 3 è un GDR open World che narra la storia di Geralt di Rivia, Witcher della scuola del Lupo, che sopravvive grazie alle sue abilità nella caccia e nell’uccisione di mostri. Il gioco, terzo e ultimo capitolo di una trilogia incentrata proprio sul personaggio di Geralt; narra la ricerca della giovane Ciri, che insieme alla maga Yennefer formano la cosa più simile ad una famigli che il cacciatore di mostri abbia mai avuto.

The Witcher 3: annunciato il porting per PS5

Come detto però CDPR ha comunicato un’importante novità che farà felici tutti i fan di The Witcher 3. Verrà infatti effettuato il porting su PS5 di quello che è a tutti gli effetti uno dei titoli più influenti della corrente generazione di videogiochi. L’aggiornamento per di più sarà gratuito per tutti possessori del titolo che sia per PS4 o per Xbox One.

Il porting sarà caratterizzato da alcune migliorie come il Ray Tracing e, cosa più importante vista la durata, di una riduzione dei tempi di caricamento. Oltre che il gioco base il porting riguarda anche le due espansioni, Hearts of Stone e Blood & Wine.