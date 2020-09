La nota piattaforma di streaming online Netflix nel periodo di emergenza Coronavirus ha sicuramente riscontrato un tasso di successo e consensi mai registrato prima, essa ha infatti contribuito a riempire i pomeriggi di quarantena caratterizzati sicuramente dalla noia oltre che dall’attesa che il pericolo passi.

Ovviamente tutto ciò nasce dal fatto che Netflix ha saputo conquistare i propri utenti grazie ad un catalogo super completo ed in costante aggiornamento, ricco di tutte le serie TV possibili e immaginabili aggiornate sempre all’ultima season uscita, tra queste spiccano sicuramente The Order, Dark e Stranger Things , 3 serie che una volta uscite hanno disintegrato le classifiche, vediamo le ultime news in merito.

La fine o nuovi episodi ?

Partiamo col parlare di due serie davvero assimilabili a best seller, ovvero Dark e The Order, si tratta di due contenuti che una volta usciti hanno riscontrato un successo incredibile e a tratti inaspettato, i quali condividono per l’appunto la fama e l’enorme platea di utenti ma non lo stesso destino, Dark infatti, giunto alla terza stagione, non verrà ulteriormente aggiornato con nuove season in quanto proprio l’ultima uscita è anche quella auto-conclusiva, mentre The Order, visto l’enorme successo ottenuto dalla seconda e attualmente ultima season disponibile, vedrà l’arrivo di una terza stagione i cui dettagli però sono ancora sconosciuti.

Per quanto riguarda invece Stranger Things, ci eravamo lasciati alla fine della terza serie con uno scenario che lasciava presagire senza mezzi termini l’arrivo di una quarta stagione, ebbene è tutto confermato, la quarta stagione arriverà e le riprese sono in corso, bisognerà solo attendere di più a causa dei rallentamenti legati all’emergenza sanitaria.