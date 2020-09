Vodafone è stata indubbia protagonista quest’estate nel campo della telefonia mobile. Il provider britannico ha messo a disposizione di nuovi e vecchi abbonati una serie di promozioni caratterizzate da costi molto competitivi. Le principali iniziative del gestore sono state quelle relative alla portabilità del numero da altro operatore.

Anche per la fine dell’estate, Vodafone conferma le sue offerte più popolari. Si parte ovviamente dalla ricaricabile simbolo di questa strategia commerciale: la Special 50 Giga.

Vodafone, anche ad inizio Settembre le due principali offerte sino a 50 Giga

Attraverso questa promozione, i clienti di Vodafone potranno utilizzare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo si attesta sui 7,99 euro ogni trenta giorni. La promozione della compagnia inglese si presenta con queste soglie di consumo e con questo costo per chi effettua passaggio della rete da operatori virtuali.

Oltre alla Special 50 Giga, c’è un’alternativa che i futuri utenti Vodafone possono valutare con medesima attenzione: stiamo parlando della Special 40 Giga. Attraverso questa ricaricabile gli utenti avranno accesso ad un pacchetto con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 40 Giga utili per la navigazione di rete sotto linea 4G. Il prezzo per il rinnovo della proposta è di 6,99 euro.

Sia nell’una che nell’altra circostanza, l’attivazione deve essere effettuare solo ed esclusivamente in un negozio ufficiale di Vodafone. Previsto per tutti i clienti un contributo di attivazione variabile, in base allo store selezionato per la portabilità del proprio numero telefonico.