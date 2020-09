La passa a Vodafone che sta recentemente convincendo un numero sempre più elevato di utenti al cambio operatore è sicuramente la Special Unlimited Edition, una promozione tramite la quale il consumatore ha la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati al mese, spendendo una cifra tutt’altro che elevata.

All’interno della promozione, infatti, è possibile trovare addirittura illimitati minuti per telefonare a chiunque, affiancati anche da SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono, tutti accoppiati con i soli 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile. Il suo prezzo finale è veramente ridotto, soli 7 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni particolari.

Vodafone: le offerte sono incredibilmente varie

L’accesso alla suddetta promozione è prima di tutto possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, al momento in cui vi scriviamo non risulta essere fruibile sul sito ufficiale o altrove in Italia. Allo stesso modo è importante ricordare che si tratta di una versione operator attack, ovvero di un’offerta disponibile esclusivamente per i consumatori che richiedono la portabilità da un determinato operatore telefonico; nello specifico questi risultano essere i MVNO, in aggiunta a Iliad.

Il costo iniziale da sostenere per attivare la promozione è di 10 euro, utili solamente per acquistare la SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono. La stessa soluzione potrebbe, in rari casi, venire proposta anche tramite invito diretto da parte dell’operatore stesso, quindi via SMS o call center.