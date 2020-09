Iliad rappresenta ancora oggi l’operatore più popolare del nostro paese. Per tutta la stagione estiva, il provider francese ha macinato numero importanti: anche il traguardo dei sei milioni di clienti può dirsi oramai pienamente raggiunto.

A caratterizzare la proposta commerciale di Iliad vi è sempre una stessa iniziativa, l’oramai celebre Giga 50. Questa ricaricabile rappresenta una certezza assoluta per i clienti che ad un costo fisso di 7,99 euro possono beneficiare di chiamate ed SMS illimitati più 70 Giga per internet.

Iliad, grandi iniziative e promozioni sul sito: ecco due offerte tenere presente

Se la Giga 50 può essere considerata la promozione migliore di Iliad, non devono essere allo stesso tempo trascurate due ulteriori offerte con attivazione da effettuare direttamente dal sito internet del gestore.

Tra le ricaricabili disponibili sul sito web di Iliad vi è la Giga 40. Questa offerta, così come la Giga 50, presenta un pacchetto tutto incluso. Gli utenti avranno a loro disposizione minuti illimitati per le telefonate sul suolo nazionale, SMS infiniti e 40 Giga internet (di cui 4 da utilizzare in roaming dai paesi UE). Il prezzo mensile è di 6,99 euro. Al costo di rinnovo dovranno essere aggiunti soltanto 10 euro come spesa di attivazione una tantum.

Molto vantaggiosa è anche la ricaricabile Iliad Voce. Quest’offerta si rivolge ad un pubblico poco interessato alle soglie di navigazione internet. Il bundle, infatti, propone minuti senza limiti per le telefonate ad un costo mensile di 4,99 euro. La promozione Voce della compagnia francese si attiva sempre dal sito internet ufficiale ed è confermato anche in questo caso il costo di partenza una tantum di 10 euro.