Euronics lancia un nuovo SottoCosto a reti unificate, ovvero ufficialmente disponibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni particolari in termini di regioni o soci.

Gli sconti possono essere fruiti anche con Tasso Zero, l’utente potrà richiedere di pagare il tutto in 20 rate senza interessi, o meglio con TAN e TAEG allo 0% (dovrà però superare un livello minimo di spesa). Le scorte sono limitate, per questo motivo, anche se valida fino al 16 settembre, si consiglia di decidere il prima possibile quale prodotto acquistare.

Volantino Euronics: queste sono le offerte SottoCosto

Gli smartphone in promozione sono, come da prassi per Euronics, veramente tantissimi. Tra i migliori troviamo Samsung Galaxy A71 a 349 euro, Apple iPhone 11 a 849 euro (versione da 128GB di memoria interna), Apple Iphone 11 Pro a 999 euro (versione da 64GB), Samsung Galaxy S20+ a 749 euro, Xiaomi Mi 10 Lite a 329 euro, Huawei P40 Lite 5G a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 269 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Oppo A72 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 189 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Samsung Galaxy A21s a 179 euro, Huawei P40 Lite E a 159 euro, Xiaomi Redmi 9C a 149 euro, LG K51s a 149 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro o Oppo A5 2020 a 129 euro.

Interessanti sono anche gli sconti applicati sui wearable, in particolare Fitbit Charge 4 a 129 euro o Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro.