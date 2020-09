Una nuova truffa è conversa ai danni di ENEL Energia dopo un’ispezione della Polizia Italiana nei pressi della capitale. La controversa questione dei contatori alterati portata alla luce nel corso dell’estate è solo l’ultimo esempio di una lunga catena di evasioni fiscali che hanno portato al furto di energia elettrica.

Stavolta il metodo usato è davvero molto convenzionale. Nessuno strano e costoso apparecchio ma un semplice marchingegno da pochi euro per avere bollette gratuite ad oltranza. Ecco cosa hanno scoperto le autorità nelle residenze di alcuni abitanti della capitale.

Contatori truccati dal metodo usa e getta che ha regalato bollette a pochi euro

Consumavano centinaia di KW al mese eppure il conto si è ridotto sempre al pagamento delle commissioni e del canone (ivi compreso quello relativo alla dilazione RAI). Condizionatori sempre accesi, TV in onda 24 ore al giorno ed altri elettrodomestici avidi di energia. Tutto questo si è ridotto al pagamento di pochi spiccioli grazie ad un trucco ben noto tra i furbetti del sistema.

Stando alle attestazioni ufficiali pare che l’artefice di tutto sia stata una semplicissima calamita. Posta accanto al contatore, infatti, è stata in grado di ingannare il sistema di conteggio dell’energia prelevata dalla rete. Cosa che ha concesso conti decisamente leggeri rispetto alle aspettative.

I tecnici ENEL si sono impensieriti al punto da richiedere l’intervento delle autorità. Accorsi sul luogo per le necessarie ispezioni, gli agenti hanno rilevato l’uso del congegno unitamente ad altri strumenti professionali che potevano essere stati forniti soltanto dal personale autorizzato. A tal proposto è stato aperto un fascicolo contro ignoti per fornitura di materiale riservato.

In manette sono finite una decina di persone. Nel frattempo continuano a giungere sempre nuove segnalazioni anonime da parte di vicini di casa ed altre persone che collaborano con ENEL per la questione contatori elettronici. Le conseguenze per reati simili sono davvero gravi ed indicate alla Fonte.