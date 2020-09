Offerte speciali e sconti quasi shock attendono gli utenti che vogliono recarsi personalmente da Carrefour per acquistare un nuovo dispositivo tecnologico. Il volantino è un SottoCosto, di conseguenza è bene ricordare che le scorte effettivamente disponibili saranno strettamente limitate.

Gli acquisti, allo stesso modo, non risultano essere effettuabili online sul sito ufficiale, la campagna promozionale, come tutte le precedenti di Carrefour, è limitata esclusivamente ai punti vendita in Italia. Gli interessati potranno anche approfittare del solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi.

Volantino Carrefour: ecco i migliori prezzi del momento

Lo smartphone che l’utente deve saper cogliere al volo, nel caso in cui sia amante del mondo Apple, è sicuramente l’iPhone Xr, un dispositivo ad oggi in vendita a 569 euro, e comunque in grado di garantire complessivamente buone prestazioni (anche se ovviamente non è proprio uno dei più recenti).

In alternativa, o meglio dopo aver acquistato il suddetto modello, potreste accoppiarvi un accessorio, come ad esempio le Apple AirPods, iconiche cuffiette true wireless acquistabili con un esborso di 129 euro.

L’ultimo terminale che risulta essere di buona qualità, trascurando momentaneamente lo Xiaomi Redmi Note 8T da 149 euro, è il Samsung Galaxy A41 in vendita a 229 euro. Il prezzo non è elevato, chiaramente non potete aspettarvi prestazioni al top, complessivamente le potremmo definire più che accettabili.

I dettagli del volantino Carrefour sono disponibili direttamente nel nostro articolo, li potete visionare qui sotto in ogni loro parte.