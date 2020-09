Bennet rilancia la sfida a Unieuro ed a tutte le altre realtà del territorio nazionale, con un volantino assolutamente interessante, nonché ricco di occasioni scontatissime da non lasciarsi sfuggire.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi direttamente ai prezzi elencati nel volantino Bennet, dovranno assolutamente recarsi personalmente in negozio, conseguenza diretta dell’impossibilità di godere degli stessi sconti direttamente sul sito ufficiale del rivenditore. Non dimenticatevi nemmeno dell’ottimo Tasso Zero, la possibilità di optare per un pagamento rateizzato senza interessi, con addebito di 24 rate sul conto corrente bancario.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa ogni giorno dei migliori codici sconto e delle offerte Amazon da non lasciarsi assolutamente sfuggire, scopriteli subito qui.

Volantino Bennet: tutte le offerte di oggi

Il prodotto che attira subito l’occhio e l’attenzione degli utenti è l’Apple iPhone Xr, uno smartphone di buona qualità generale, dalle prestazioni elevate, e finalmente acquistabile ad un prezzo non troppo elevato, infatti potrà essere raggiunto a 549 euro circa.

Il dispositivo Android da scegliere invece nel caso in cui si voglia risparmiare, ed allo stesso tempo si voglia godere di un buon insieme di prestazioni, è il Samsung Galaxy A70. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde a 269 euro, più che accettabile e comprensibile, dato il livello qualitativo del prodotto in sé.

Il volantino Bennet sconta poi alcuni modelli di fascia molto più bassa, parliamo ad esempio di Alcatel Q da 99 euro, o similari. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale discussa nell’articolo, collegatevi subito alle pagine che trovate qui sotto.