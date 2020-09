La piattaforma di streaming online Netflix continua a riscuotere un forte successo in tutto il mondo per il suo catalogo decisamente ampio, ma in tanti stanno aspettando notizie riguardo Sex Education, Peaky Blinders e After Life. Le tre serie televisive britanniche hanno soddisfatto i gusti di gran parte degli utenti di Netflix, ma ad oggi vogliono delle notizie concrete sui prossimi episodi.

Netflix: After Life, Sex Education e Peaky Blinders presto sulla piattaforma con i nuovi episodi

In rete si discute notevolmente sulla serie televisiva britannica Peaky Blinders. Le vicende di Tommy e la sua banda hanno appassionato gran parte degli utenti, e adesso non resta che scoprire il seguito con la tanto e attesa sesta stagione. La produzione ha dovuto interrompere le riprese con l’arrivo del Coronavirus, ma fortunatamente sembrerebbero iniziate nuovamente. Secondo alcune voci da corridoio, infatti, la fiction dovrebbe sbarcare su Netflix tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. Questa stagione sarà particolarmente concentrata su Thomas Shelby e la sua psiche.

Anche Sex Education è una serie televisiva britannica che ha riscosso un forte successo in tutto il mondo. I fan oramai aspettano l’arrivo della terza stagione che purtroppo ha riscontrato qualche rallentamento anche in questo caso per il Coronavirus. La terza stagione dovrebbe arrivare sulla piattaforma in primavera dell’anno prossimo e si concentrerà notevolmente sulla storia di Maeve e Otis.

Anche After Life ha ottenuto un forte numero di apprezzamenti, gran parte degli utenti aspettano un seguito dopo la seconda stagione mandata in onda durante il lockdwon. La produzione ha confermato una terza stagione, ma prima di vederla sugli schermi sarà necessario attendere ancora qualche mese.