Parlare di low-cost per la nuova rete Internet potrebbe sembrare un errore in corrispondenza di promo 4G che raramente superano i 10 euro di listino mensile. Eppure il costo maggiorato è ampiamente giustificato dai vantaggi della rete 5G sul piano della velocità di navigazione e dei contenuti offerti dai gestori che per primi si sono cimentati nell’impresa di un network completamente riscritto.

Dopo i sopraggiunti problemi LTE molti potrebbero decidere di scegliere le offerte migliori per la nuova infrastruttura che al momento limita l’azione alle proposte degli operatori mobili TIM e Vodafone. Sembra che anche WindTre abbia iniziato la fase di sperimentazione locale dopo la scoperte dei primi test. Ma per il momento esistono solo le offerte dei rivali in attesa di un’incursione commerciale parallela da parte di Fastweb ed Iliad. Scopriamo le tariffe.

Offerte 5G pubblicate da TIM e Vodafone: quale scegliere

Non è facile effettuare una scelta. Abbiamo per le mani il nostro esclusivo smartphone con tecnologia 5G ma l’offerta è scarna e limitata. Potremmo voler attendere l’avvento di ulteriori protagonisti ma siamo impazienti di prova l’ebbrezza della massima velocità e dei nuovi servizi aggiuntivi di ultima generazione. Facile con le opzioni Advance e Black Edition di TIM e Vodafone.

TIM Advance

La nuova linea di offerte TIM Advance prevede una componente Standard ed una versione Unlimited cui si corrispondono i seguenti prospetti.

TIM Advance 5G (29,99 euro al mese) : minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum;

: minuti e sms illimitati, 50 GB di Internet fino a 2 Gbps di velocità. Costo di attivazione di 9 euro una tantum; TIM Advance 5G Unlimited (39,99 euro al mese): minuti, sms e giga illimitati, 250 minuti verso l’estero, TIMGAMES compreso per 3 mesi. Costo di attivazione gratis.

Esiste anche una tariffa per giovani under 30 chiamata TIM Young Senza Limiti a 14,99 euro al mese con inclusi SMS ed illimitati minuti con 60 Giga di dati 5G e servizio TIM Music Platinum per sei mesi. Il costo di attivazione è di 9 euro.

Vodafone Black Edition

Le Black Edition di Vodafone, invece, costano di più a fronte di:

minuti illimitati verso tutti in Italia ed UE

SMS per qualsiasi numero di telefono mobile

Giga Illimitati

Il prezzo è di 39,99 euro ed include anche 1000 minuti verso le aree extra UE, un pacchetto roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB. Si possono mantenere a questo prezzo prevedendo un limite minimo di ricariche di 575 euro durante il periodo di permanenza con l’operatore.