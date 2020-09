La promozione da 70 giga al mese di WindTre è la Go 70 Fire+ Limited Edition, nasce per essere attivata esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza può essere richiesta in via esclusiva da determinati utenti sul territorio nazionale.

Avete capito bene, tutte le migliori offerte sono sempre a disposizione di relativamente pochi consumatori, anche la suddetta non si allontana dalle abitudini degli operatori, essendo attivabile in via esclusiva da coloro che decideranno di abbandonare Iliad o uno dei tanti MVNO attualmente disponibili in Italia (attenzione però, non sono inclusi i semivirtuali Kena, ho., Lyca o Very Mobile).

La portabilità è sempre obbligatoria, come il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Oltre a quanto scritto, la Go 70 Fire+ Limited Edition presenta un’altra limitazione importante, è attivabile solamente in determinate province d’Italia.

Passa a WindTre con la promozione migliore del momento

Se, nonostante tutti i vincoli, rientraste nella porzione di consumatori che vi possono accedere, ricordate che potrete pagare soli 6,99 euro al mese, per godere di 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di 200 SMS e di illimitati minuti per telefonare a qualunque numero di telefono sul territorio italiano.

Non sono segnalati vincoli contrattuali di durata, in altre parole risulta essere possibile richiedere la portabilità da WindTre in un qualsiasi momento, senza vedersi costretti a pagare penali o dover versare costi aggiuntivi di alcun tipo. L’attivazione della promozione è possibile solamente nei punti vendita in Italia, potrebbe venire proposta anche ad personam, quindi tramite SMS o call center.