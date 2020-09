WhatsApp: alcuni smartphone Samsung, Huawei e Sony salutano l'app

Ogni anno WhatsApp si migliora e non di poco, visto comunque il grande numero di aggiornamenti che arrivano a implementare la piattaforma. I utenti ovviamente sono contenti, sapendo che tutto questo porterà ad un’app di messaggistica sempre migliore.

WhatsApp però per rendere tutti questi cambiamenti effettivi ha bisogno di dispositivi che siano all’altezza di supportare i suoi update. Proprio per questo la lista di supporto viene stravolta ogni anno, e tanti dispositivi obsoleti vengono fatti fuori. Ora come ora in tanti hanno realizzato che il loro vecchio smartphone non funziona più con WhatsApp, il motivo è proprio quello appena spiegato.

WhatsApp, ecco quali sono tutti gli smartphone che non funzionano più sull’applicazione