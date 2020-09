Unieuro è da sempre una delle migliori aziende in termini di qualità delle proprie campagne promozionali, in quanto in grado di innovare e di scontare tantissimi prodotti a prezzi quasi mai visti prima. L’ultimo Back To School segue il trend del momento, proponendo al consumatore finale una buona occasione per risparmiare e godere di un rimborso notevole.

L’accesso al volantino, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, è possibile sia in negozio che sul sito ufficiale dell’azienda. Nel caso in cui non vi vogliate spostare da casa, ricordate comunque che potrete agli stessi prezzi online, fruendo anche di spedizione gratuita presso il domicilio con spesa superiore ai 49 euro (in alcune occasioni è previsto anche uno sconto extra del 5% direttamente nel carrello).

Volantino Unieuro: le offerte sono impressionanti

Le offerte del volantino Unieuro appaiono essere quasi impressionanti, a partire dalla possibilità di ricevere un rimborso speciale su ogni acquisto effettuato. Gli utenti che sceglieranno di aggiungere al proprio carrello un notebook del valore di almeno 449 euro, potranno nel contempo ricevere un rimborso massimo pari a 300 euro. Per richiederlo potranno scegliere un qualsiasi modello disponibile in negozio (anche i prodotti Apple), ma dovranno rendere, o rottamare, un notebook di vecchia generazione. Una volta consegnato, e verificato che sia tutto in ordine, Unieuro provvederà a rimborsare sul conto (quindi non immediatamente) un valore proporzionale alla spesa effettuata, il cui massimo è di 300 euro.

I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.