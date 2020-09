Attendere le nuove stagioni delle proprie serie televisive preferite può rivelarsi molto faticoso, soprattutto quest’anno in cui diversi ritardi sono andati ad accumularsi a causa dei lockdown. La tabella di marcia di casa Netflix, questo ultimo dettaglio lo conosce bene: non è fatto mistero, infatti, che diversi suoi show non siano riusciti a rispettare le uscite previste, lasciando così gli utenti a bocca asciutta.

Nonostante appaia subito chiaro che la colpa non può ricadere su nessuno, un quesito rimane sempre costante negli abbonati al servizio ossia: “quando usciranno Stranger Things, You e The Order?“.

Netflix: gli utenti attendono con impazienza Stranger Things, You e altri show

A seguito di un primo e piccolo teaser trailer rilasciato nel mese di febbraio, la voglia di vedere Stranger Things 4 è scoppiata in tutto il mondo. Con la rivelazione effettiva di Hopper vivo e prigioniero, infatti, sono numerosissimi i fans che si sono raccolti sui vari social per dare vita a diverse teorie che ancora oggi, ahimè, aspettano di trovare conferma o essere smentite.

Concedere ai nostri lettori una data effettiva ci è ancora impossibile: in merito alle riprese sappiamo solo che dovrebbero ricominciare a breve, ma per il resto il tutto è ancora circondato da un alone di mistero; molto probabilmente la quarta stagione di Stranger Things arriverà nel 2021.

Storia analoga è condivida da YOU: la terza stagione della serie tv con il libraio più psicopatico d’America è stata colpa in toto dal lockdown, causando anche qua dei ritardi nella produzione. La showrunner, infatti, avrebbe voluto rispettare la tradizione e rendere disponibile questa stagione il 21 dicembre, ma purtroppo bisognerà aspettare il 2021 per potersela gustare.

Per ultima, ma non per importanza vi è The Order. La seconda stagione pubblicata nel mese di giugno ha appassionato molti abbonati, proprio per tale motivo Netflix ha deciso di rinnovarla sebbene, per ora, i dettagli rimangano totalmente inauditi. Bisognerà aspettare ancora qualche altro mese per avere maggiori notizie.