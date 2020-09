Stranger Things è uno degli show televisivi più apprezzati e seguiti da sempre. Il pubblico di tutte le età, le riprese eccezionali e una storia old style hanno riunite sotto lo stesso tetto milioni di fan in tutto il mondo. Dopo ben tre stagioni, si comincia a tutti gli effetti ad attendere con ansia la quarta stagione, rallentata come in molti altri casi dai problemi legati al Coronavirus.

I fratelli Duffer non hanno nascosto i loro piani al grande pubblico. In passato hanno già dichiarato di voler produrre ben cinque stagioni di Stranger Things, con la sceneggiatura e il finale già ben stampati in mente fin dalla prima puntata della prima stagione. Inoltre, il fatto di aver prodotto una prima stagione quasi autoconclusiva, è stato dettato da necessità di produzione nel caso in cui lo show non fosse andato come sperato. Ma ora che ci ritroviamo con una serie televisiva da record, i fratelli Duffer hanno carta bianca e possono portare sugli schermi delle nostre case altre due stagioni delle avventure di Undici e Mike.

In una recente intervista anche Millie Bobby Brown, interprete di Undici nella serie, ha lasciato alcune dichiarazioni sul finale della serie. Vediamo insieme quali.

Millie Bobby Brown e il finale di Stranger Things

In una recente intervista Millie Bobby Brown si é espressa sulle sue aspettative finali della serie. Quello che ha dichiarato è che si aspetta un lieto fine per la serie. Ha piena fiducia nei registi e sceneggiatori del film e crede che possano svolgere un ottimo lavoro con la storia di Undici e del mondo del Sottosopra.

Inoltre, ha dichiarato che “mi piacerebbe che la sua storia [di Undici] fosse coronata da un lieto fine. Mi fido totalmente dei fratelli Duffer e so già che sarà un finale stupendo che mi piacerà, qualsiasi cosa si presenti. Ma mi piacerebbe che Undici potesse riacquistare i suoi poteri in qualità di eroina, poiché rappresenta una super donna in un certo senso.” Inoltre, vorrebbe che un lieto fine anche tra Mike e Undici, un finale coronato da un matrimonio in piena regola con cerimonia e tutto.

Dovremo aspettare ancora molto tempo prima di poter gustarci la quinta e ultima stagione, ma come Millie Bobby Brown, sappiamo già che sarà bellissimo e che ci piacerà da matti.

Restate sintonizzati sulla nostra pagina per ricevere le ultime news e diteci nei commenti che finale vi aspettate per Stranger Things!