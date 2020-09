La nota azienda Poste Italiane fornisce spesso ai propri clienti alcuni sconti molto interessanti, in particolare con l’iniziativa ScontiPoste. Si tratta di un programma fedeltà riservato ai titolari di carte prepagate Postepay e carte BancoPosta. In particolare, sono da poco disponibili i nuovi sconti che permettono di risparmiare sulla benzina.

Ecco come avere uno sconto presso le stazioni di rifornimento Eni Station

Con il programma fedeltà di Poste Italiane, tutti i titolari di carte prepagate Postepay e di carte BancoPosta potranno usufruire di diversi sconti. Uno di questi, come già accennato, riguarda la possibilità di risparmiare sul carburante della propria auto. Nello specifico, per i clienti che faranno rifornimento presso una stazione di rifornimento Eni Station con le carte citate in precedenza potranno ricevere l’1% di sconto in cashback. Per avere un ulteriore sconto pari al 2%, invece, basterà utilizzare l’applicazione Enistation+ ed effettuare il pagamento in app tramite la propria carta Postepay.

Oltre a risparmiare quando si fa rifornimento alla propria auto, comunque, l’azienda ha messo a disposizione ulteriori sconti in diversi ambiti. Ad esempio, dal 1 luglio al 3 settembre è possibile avere uno sconto del 10% in cashback sulla prenotazione di alloggi turistici direttamente dal sito hometrips.it. Fra gli altri sconti, poi, ci sono: