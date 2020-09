L’estate è stata ricca di sorprese per i clienti che hanno scelto WindTre come loro operatore di riferimento. Il gestore è stato, infatti, particolarmente generoso con i nuovi abbonati, garantendo loro una serie di iniziative low cost con un vantaggioso rapporto tra prezzi e soglie di consumo.

Tra le ricaricabili migliori per il mese di agosto dobbiamo segnalare la WindTre Star+. Questa ricaricabile con minuti, SMS e Giga per la connessione internet sarà disponibile anche in questi primi giorni di Settembre.

WindTre, anche a Settembre l’iniziativa con minuti illimitati e 100 Giga internet

Sono due i punti di forza considerevoli per la promozione WindTre Star+. In primo luogo i clienti avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più 200 SMS verso tutto. La quota internet prevede invece ben 100 Giga per la connessione sotto rete 4G e 4,5G. Il costo della ricaricabile è invece confermato in 7,99 euro.

Molto importanti sono le condizioni per l’attivazione. La ricaricabile di WindTre deve essere considerata una vera e propria iniziativa winback. Per questa ragione i clienti non potranno effettuare l’attivazione sul sito internet, ma solo in un negozio previa portabilità dell’attuale numero da TIM, Vodafone, Iliad o altro operatore virtuale.

Ovviamente la strategia del provider con la piena disponibilità di WindTre Star+ è chiara. I tecnici cercano di proporre, infatti, una ricaricabile che sia alternativa alla Giga 50 di Iliad. La promozione di WindTre ad uno stesso prezzo di Iliad garantisce soglie di consumo migliori, specie per quanto concerne la navigazione internet.