MediaWorld riesce a soddisfare pienamente le richieste dei consumatori italiani proponendo una campagna promozionale assolutamente interessante, non si tratta del solito Back To School, quanto di una soluzione appositamente pensata per catturare l’interesse sia di chi vuole acquistare un notebook, che di coloro che vogliono puntare ad un dispositivo mobile.

Il volantino attuale risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, con l’aggiunta del sito ufficiale. La limitazione, per gli acquisti completati seguendo questa seconda strada, riguarda sicuramente la spedizione, è da considerarsi a pagamento per ogni ordine di spesa effettuata (senza vincoli in termini di categorie merceologiche o quant’altro).

MediaWorld: le offerte del volantino sono davvero uniche nel loro genere

MediaWorld ha la capacità di raccogliere le migliori offerte del periodo in una campagna promozionale quasi unica, tutti gli utenti possono pensare di acquistare uno degli ultimi smartphone Apple, quali sono iPhone 11 Pro Max e iPhone 11, spendendo cifre non particolarmente elevate, in particolar modo corrispondenti a 1089 e 799 euro.

Allo stesso modo sono presenti anche altri modelli Android, se interessati, ricordiamo essere disponibili device più economici, come Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo A72 o Huawei P40 Lite.

Il volantino MediaWorld lo potete visionare nel dettaglio sul sito ufficiale dell’azienda, ed allo stesso modo troverete anche le offerte più speciali legate a categorie merceologiche differenti (quindi non solo smartphone o notebook).