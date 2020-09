L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, ha deciso di riproporre, dallo scorso 3 settembre 2020, l’offerta operator attack denominata Kena Promo 5.99, disponibile solamente in alcuni negozi fisici con primo mese gratuito.

Come già anticipato qualche giorno fa, il 1° settembre 2020 l’operatore aveva deciso di chiudere la commercializzazione dell’offerta Kena Promo 5.99, che era stata proposta in alcuni punti vendita aderenti dal 7 agosto 2020. Si vede che negli ultimi giorni ha cambiato idea. Ricordiamoci insieme cosa propone questa offerta.

Kena Mobile ripropone in alcuni negozi aderenti la Kena Promo 5.99

A partire dallo scorso 3 settembre 2020 l’offerta Kena Promo 5.99 ritorna nuovamente disponibile, sempre in alcuni punti vendita Kena Mobile selezionati. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese con il primo mese gratis. Al termine del primo mese, l’offerta si rinnoverà al suo prezzo standard di 5.99 euro al mese.

A differenza della Kena 5.99 standard aggiornata al 1° Settembre 2020, la lista degli operatori da cui è possibile effettuare la portabilità del numero per attivare Kena Promo 5.99 prevede solo Iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica. Il costo della SIM dovrebbe essere sempre gratuito, mentre è previsto un costo di attivazione pari a 3.99 euro.

Continua invece ad essere disponibile fino al 21 Settembre 2020, salvo cambiamenti, la versione standard Kena 5.99, che con l’attuale promo online prevede il primo mese gratis e senza costi di attivazione o per la SIM. In questo caso è attivabile dagli utenti che provengono da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, Intermatica, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia, Withu Mobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.