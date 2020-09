Expert rinnova la propria campagna promozionale seguendo l’onda dei Back To School, ma adattandola alle proprie esigenze, ovvero intitolandola Smart School Work. I prodotti sono disponibili in ogni punto vendita in Italia, e direttamente sul sito ufficiale.

L’acquisto online è possibile senza limitazioni o restrizioni particolari, anche se è bene ricordare che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra spesa). E’ presente, inoltre, il Tasso Zero, con possibilità di pagare rateizzato senza interessi in 20 mesi, tramite ovviamente il conto corrente bancario.

Volantino Expert: le offerte sono speciali e fanno un regalo agli utenti

Coloro che acquisteranno, inoltre, uno dei notebook effettivamente contrassegnati, potranno ricevere in regalo un set il cui valore si aggira attorno ai 100 euro, nello specifico parliamo di Microsoft 365 Personal, di cuffie over-the-ear con filo e microfono Trust, e di mouse senza fili sempre dello stesso brand.

Se volessimo invece parlare di smartphone in sé, il prodotto più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un modello da sempre molto richiesto dagli utenti italiani, finalmente acquistabile ad un prezzo non particolarmente elevato, e nello specifico corrispondente a 799 euro. Sono presenti anche soluzioni più economiche, sempre legate al mondo Android, tra cui spiccano sicuramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite.

I dettagli della campagna promozionale li potete trovare direttamente nelle pagine inserite qui sotto il nostro articolo, sotto forma di galleria fotografica.