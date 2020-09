Il volantino Euronics riesce ancora una volta a stupire e rilanciare la sfida alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante, lo Svuota Negozio fa impazzire, peccato solamente sia disponibile esclusivamente in determinati punti vendita.

Alla base della soluzione discussa nel nostro articolo troviamo proprio questo, ovvero la possibilità di accedere agli sconti solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. Gli utenti dovranno recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, naturalmente al prezzo indicato. Da segnalare la presenza del Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente, a partire da 299 euro di spesa.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram per conoscere da vicino le migliori offerte Amazon e scoprire anche tantissimi codici sconto gratis.

Euronics: ottime occasioni per risparmiare

Lo smartphone che l’utente sicuramente vorrebbe acquistare è il Samsung Galaxy S20, un modello assolutamente interessante e richiestissimo negli ultimi mesi, oggi finalmente acquistabile a 699 euro con garanzia di 24 mesi in versione sbrandizzata.

Sempre spendendo la stessa identica cifra si può puntare verso l’Oppo Find X2 Neo, il terminale recentemente comparso sul mercato nazionale, dotato di Qualcomm Snapdragon 765G, della connettività 5G e sopratutto di un ampio display AMOLED. Volendo risparmiare al massimo, infine, è possibile optare per l’ottimo Oppo Find X2 Lite, in vendita a 449 euro.

Tutte le informazioni e le offerte racchiuse all’interno del corrente volantino Euronics, sono disponibili direttamente sul nostro sito, aprite le pagine per vederli e conoscerli da vicino.