Il software di download peer2peer più popolare negli anni 2000, eMule, è recentemente tornato ad aggiornarsi con un nuovo update che ha portato alcune importanti migliorie.

Ebbene sappiate che il programma sta per tornare dopo 10 anni attraverso un nuovo aggiornamento e per molti utenti rappresenta un grande ritorno. La versione 0.60a di eMule è ora disponibile in forma di Beta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

eMule si è finalmente aggiornato dopo 10 anni senza update

La notizia dell’update è stata pubblicata sul forum del progetto e in poco tempo ha subito fatto il giro del web. Il software era ormai dato per spacciato, ma questo ritorno a sorpresa è stato accolto dalle comunità geek con grande fervore. eMule per chi non lo conoscesse è in sostanza l’antenato dei torrent. Utilizzando una simile tecnologia il programma permetteva di scaricare dal web praticamente di tutto.

Il nuovo aggiornamento non porta cambiamenti significativi, almeno a livello di interfaccia, che rimane praticamente immutata, ma va a migliorare la stabilità del programma e implementa un nuovo modo di riparare i file danneggiati. Ci sono anche altre piccole modifiche, ma per vedere nel dettaglio le novità al completo dell’aggiornamento è necessario visitare il post ufficiale sul forum. eMule al momento è disponibile unicamente su sistemi operativi a base Windows.

Vi ricordo che la piattaforma di download è stata creata nel maggio del 2002 da Hendrik Breitkreuz, uno sviluppatore indipendente che attraverso il programma ha creato il modo più celebre di trasferire file tra due computer. Altre applicazioni simili dell’epoca come Kazaa ed eDonkey, pur essendo nate prima non riuscirono a rivaleggiare con eMule che fu scaricato oltre 520 milioni di volte. Non ci resta che attendere per scoprire se la piattaforma con il nuovo aggiornamento potrà concorrere con altri programmi all’avanguardia.