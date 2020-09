Le offerte del volantino Carrefour sembrano essere molto convenienti, anche se limitate ai punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e sopratutto limitate in termini quantitativi, data la natura della campagna stessa.

Parliamo a tutti gli effetti del classico SottoCosto, quindi di un volantino che sconta di molto i prodotti inseriti al suo interno, ma che ne rende disponibili pochissime unità nei negozi sul territorio. L’utente che vuole fruire delle offerte deve quindi recarsi personalmente, e sopratutto farlo il prima possibile.

Volantino Carrefour: le offerte migliori di oggi

L’attenzione del volantino Carrefour pare essersi riversata quasi esclusivamente sui prodotti Apple, le migliori offerte sono ivi applicate su tale categoria di dispositivi. In particolare spicca l’ottimo sconto su Apple iPhone Xr, finalmente acquistabile a soli 569 euro, con un forte focus sulle AirPods di seconda generazione, disponibili alla modica cifra di 129 euro.

Volendo invece acquistare uno smartphone Android, il consiglio è di optare per il compromesso rappresentato dal Samsung Galaxy A41, in vendita a 229 euro, in alternativa all’ancora più economico Xiaomi Redmi Note 8T, incluso direttamente nel volantino Comet con il prezzo finale di 149 euro.

Tra le pagine che potete sfogliare nel dettaglio qui sotto visualizzerete anche tablet, monopattini e televisori, con un accenno agli elettrodomestici. I prezzi sono attivi ovunque sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale, con possibilità di accedervi in tiratura limitata, di conseguenza raccomandiamo sempre una rapida presa di posizione e di recarsi il prima possibile in negozio.