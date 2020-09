Da Bennet gli utenti possono davvero andare sul sicuro e scovare una lunga serie di offerte atte proprio a rendere la vita più facile a tutti, in arrivo infatti molteplici riduzioni di prezzo, con alcune delle migliori soluzioni viste nell’ultimo periodo.

L’accesso alla campagna promozionale risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, qui gli utenti potranno acquistare i prodotti con disponibilità limitata, in termini proprio quantitativi (non è un SottoCosto, ma la filosofia resta quella). Allo stesso modo, nel caso in cui la spesa fosse particolarmente elevata, ricordiamo essere presente la possibilità di richiedere un finanziamento Tasso Zero, proprio per poter rateizzare l’intero pagamento, senza preoccuparsi minimamente degli interessi.

Volantino Bennet: quanti sconti per tutti gli utenti

I prodotti più interessanti della campagna promozionale di Bennet sono sostanzialmente un paio, parliamo infatti di Samsung Galaxy A70 e di iPhone Xr.

Il primo rappresenta la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, presenta un prezzo non particolarmente elevato, si ferma a 269 euro, ma allo stesso tempo garantisce prestazioni che potremmo definire quasi sotto la media del periodo. Discorso diverso per l’iPhone Xr, un best buy assoluto, richiestissimo lo scorso anno, finalmente acquistabile con un esborso finale di circa 549 euro.

Se volete approfondire la conoscenza con il volantino Bennet, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate inserite nell’articolo.