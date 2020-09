Una delle componenti fondamentali dei nostri device è sicuramente la batteria, essa risulta sostanzialmente indispensabile al funzionamento dello smartphone dal momento che fa da magazzino all’energia elettrica che muove il dispositivo.

Ovviamente essa è composta da materiali particolari, sostanze chimiche come gli ioni di Litio e un elettrolita necessari a creare una differenza di potenziale elettrochimico che generi uno spostamento di cariche e quindi energia elettrica.

Ovviamente, in quanto composte da materiali in un costante stato dinamico di carica e scarica, le batterie vanno incontro ad un progressivo deterioramento, quantificato con i cicli di vita (comunemente 500 garantiti) al termine dei quali la salute della batteria cala a picco drasticamente, con ovvio peggioramento delle prestazioni sia in termini di autonomia sia di efficienza energetica.

Cosa fare quando la batteria si gonfia ?

Una volta terminati i cicli di vita, potreste notare, oltre che un generale peggioramento delle prestazioni, anche altri cambiamenti, come una minore efficienza nella carica, la quale oltre a risultare più lenta, potrebbe iniziare a produrre molto calore, sentore che qualcosa non sta andando come dovrebbe.

A ciò poi si aggiunge il segnale definitivo, il rigonfiamento progressivo del contenuto della batteria, il quale a scanso di equivoci, indica che la batteria e ufficialmente defunta e va immediatamente cambiata e smaltita.

Nel caso vi doveste accorgere che la batteria del vostro device si è gonfiata, innanzitutto spegnete il dispositivo onde evitare danni allo stesso per una possibile esplosione della batteria, in più evitate assolutamente di metterlo in carica poichè, anche in questo caso la batteria potrebbe saltare in aria.

L’unica cosa da dover fare è quella di portare immediatamente il dispositivo presso un centro di assistenza del marchio ad esso legato, li troverete ovviamente il personale specializzato che saprà come procedere per la sostituzione e lo smaltimento della batteria esaurita.

Se la vostra batteria è gonfia procedete subito, non procastinate, i rischi di danni al device e sopratutto a voi sono altissimi.