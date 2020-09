Ford porta a casa un nuovo record: due modelli, rispettivamente Puma Hybrid e Kuga Plug-In Hybrid, si posizionano come i più venduti nei primi otto mesi del 2020. È così che le auto ibride conquistano il mercato nazionale affascinando gli automobilisti con le loro risorse e il loro compromesso tra eco sostenibilità e utilizzo. Tale successo è da attribuire senza ombra di dubbio al comparto tecnico dei due veicoli, ma anche a quel lato estetico su cui i designer Ford hanno dedicato tempo e spazio e che oggi sta mostrando i suoi risultati.

Ford conquista il mercato italiano: le sue auto sono le più vendute nel segmento elettrico

Caratterizzata dal pluripremiato EcoBoost 1.0 a 3 cilindri con motore elettrico alimentato da batteria a 48V, Puma ha ben poco da dimostrare a chi la sceglie in quanto le sue specifiche riescono fin da subito ad ammaliare i consumatori. Stesso incipit può essere dedicato a Kuga Plug In Hybrid che Ford fornisce in tre diverse declinazioni e allestimenti, rendendo il modello ancora più convincente sotto un punto di vista economico.

Esser riusciti ad archiviare un risultato del genere, per la casa produttrice è un traguardo eccezionale. A tal merito Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia, ha affermato che: “In Ford riteniamo che quello dell’elettrificazione sia un processo lungo e graduale e che, per questo, debba essere gestito attraverso l’offerta di diversi livelli di elettrificazione, pensati in funzione della destinazione d’uso del veicolo e delle esigenze del cliente”, annunciando anche i futuri obiettivi ossia “Offrire una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, introducendo 18 veicoli elettrificati entro la fine del 2021“.