After Life, Sex Education, Peaky Blinders: cosa accadrà nei nuovi episodi?

La piattaforma americana Netflix in un periodo “fertile” come questo, è un vero campo di margherite in fiore. Dopo il famoso e pericoloso Coronavirus che ha bloccato ogni tipo di ripresa cinematografica, il colosso dello streaming è pronto per rimettersi in gioco con delle nuovissime serie televisive e film di ogni genere. Tra i titoli che troverete: “The Amazing Spider-Man 2”, “Sto pensando di finirla qui”. Ma anche “La babysitter Killer Queen”, “The Terminal”, “Le strade del male”, “Django Unchained” e “Enola Holmes”. Oppure “Il Giovane Wallander”, “Away”, “My Octopus Teacher”, “Julie and The Phantoms “, ” La Duchessa”, “Baby” (terza stagione), “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “Ratched”, “Jack Whitehall: Travels with my father ” e “Le regole del delitto perfetto”. Per giunta vi sono serie ancor più conosciute come After Life, Sex Education, Peaky Blinders.

After Life, Sex Education, Peaky Blinders: i titoli del momento

Notizie niente male per quanto riguarda il mondo dello streaming. La piattaforma nata in America rilancia nuovamente le stagioni di After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Ma cosa sappiamo sui rinnovi dell’anno?

Iniziando da Peaky Blinders, la serie televisiva ambientata negli anni compresi della Prima Guerra Mondiale narrante le attività criminali di un gruppo di uomini. Essa ha dato avvio alle riprese e le attività sembrerebbero in procinto di concludersi per lasciare spazio alla post-produzione.

Per quanto riguarda Sex Education, la successione di episodi ha ripreso il via ma non sarà possibile vederla prima della primavera 2021.

Infine After Life, nonché la serie ideata dallo stand up comedian americano Ricky Gervais, tornerà con una seconda stagione ma non prima del 2021.