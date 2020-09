Dati i precedenti trascorsi sulle elezioni politiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Facebook ha deciso di cambiare strategia per le prossime elezioni presidenziali americane. In un annuncio di Mark Zuckerberg, è stata affermata la volontà di proteggere i cittadini dai pericoli potenziali del social network. La possibilità infatti che il voto degli elettori venga pilotato tramite campagne politiche sui social network è un rischio concreto e non legato a nessuna regolamentazione.

Zuckerberg ha affermato che “le elezioni politiche sono solo tra due mesi, e con il Covid-19 a influenzare gli americani, sono molto preoccupato dei cambiamenti per cui la gente potrebbe votare in futuro.” Delle parole molto dure, che mostrano come la lezione del passato sia stata acquisita e imparata, per preparare un futuro politico più sicuro.

Le direttive di Facebook per le presidenziali 2020

Per queste presidenziali, decisamente delicate perchè influenzate da una situazioni politica particolare, Facebook sta mettendo in atto una serie di strategie. Infatti, le proteste contro il razzismo, le politiche provocatorie di Trump contro la Cina e la preoccupante situazione del Coronavirus, hanno creato una tensione crescente.

Facebook, di conseguenza, nel corso della settimana precedente alle votazioni impedirà tutti quegli annunci politici che potrebbero in qualche modo influenzare il voto. Non sarà possibile per partiti e politici postare alcun contenuto a pagamento con opinioni e consigli di voto. In particolare non sarà possibile creare nuove campagne politiche per cavalcare le ansie della popolazioni o sfruttare un momento propizio di caos. Tutte quelle campagne già aviate invece potranno essere rinnovate. Un buon compromesso tra quelli che chiedevano a gran voce un blocco totale degli annunci politici, e quelli invece che desideravano una liberalizzazione totale.

Altri provvedimenti per tutelare le elezioni

Facebook ha deciso di prendere anche altri provvedimenti per tutelare le elezioni americane. Prima di tutto è stato istituito un Centro Informazioni in grado di fornire tutte le modalità di voto nel modo più accurato possibile e tutte le ultime notizie verificate sul tema. Inoltre, una volta avviato lo spoglio, ci sarà un counter ufficiale per evitare la diffusione di notizie false o poco accurate.

Voi che ne pensate? Riuscirà Facebook a rendere i social network uno spazio pulito privo di influenze politiche? E che ne pensate di queste misure? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci per rimanere aggiornati sulle ultime novità.